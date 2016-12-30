Укрзализныця пустит рекордное количество поездов на праздники

Дополнительные поезда на 233 рейсах будут перевозить пассажиров из Одессы во Львов, из Киева в Ужгород, Черновцы, Львов и другие города

Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на период зимних праздников - 41 дополнительный поезд в разных направлениях на 233 рейсах. Об этом сообщается на официальном сайте УЗ.

Как уточняется в сообщении, общее количество дополнительных мест составит почти 310 тысяч.

Дополнительные поезда будут перевозить пассажиров из Одессы во Львов, из Киева в Ужгород, Черновцы, Львов, Хмельницкий, Николаев, Мариуполь, Кривой Рог и другие города.

Как сообщается, билеты на некоторые рейсы уже поступили в продажу.

Также на период зимних праздников увеличится периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов - они будут осуществлять дополнительные рейсы в пиковые дни.

27 декабря ПАО Укрзализныця и АБ Укргазбанк подписали кредитный договор, предусматривающий предоставление финансирования в размере 4 млрд грн сроком на 5 лет.

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