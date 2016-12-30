Укрзализныця пустит рекордное количество поездов на праздники
Укрзализныця назначила рекордное количество поездов на период зимних праздников - 41 дополнительный поезд в разных направлениях на 233 рейсах. Об этом сообщается на официальном сайте УЗ.
Как уточняется в сообщении, общее количество дополнительных мест составит почти 310 тысяч.
Дополнительные поезда будут перевозить пассажиров из Одессы во Львов, из Киева в Ужгород, Черновцы, Львов, Хмельницкий, Николаев, Мариуполь, Кривой Рог и другие города.
Как сообщается, билеты на некоторые рейсы уже поступили в продажу.
Также на период зимних праздников увеличится периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов - они будут осуществлять дополнительные рейсы в пиковые дни.
27 декабря ПАО Укрзализныця и АБ Укргазбанк подписали кредитный договор, предусматривающий предоставление финансирования в размере 4 млрд грн сроком на 5 лет.
Читайте также: В 2017 году зарплаты железнодорожников увеличатся на 25%
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
22:16
-
вчера
09:11
-
вчера
19:40
-
вчера
19:09
-
вчера
18:34