Названы самые дорогие кинопровалы 2016 года

Рейтинг включает фильмы таких известных режиссеров, как Стивен Спилберг и Роберт Земекис

Cогласно рейтингу издания The Hollywood Reporter эпическая голливудская картина Бен Гур Тимура Бекмамбетова возглавила список самых дорогостоящих провалов в кино 2016 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

Рейтинг включает фильмы таких известных режиссеров, как Стивен Спилберг и Роберт Земекис.

По мнению аналитиков, инвесторы потеряли на Бен Гуре около $120 млн.

На производство ленты было потрачено $110 млн плюс расходы на маркетинг.

В мировом прокате картина собрала $94,1 млн, окупив 43% расходов.

На втором месте - фильм Стивена Спилберга Большой и добрый великан. Он окупился на 64%, а потери составили около $100 млн.

На третьей строчке - Боги Египта Алекса Пройаса с убытком в $90 млн.

"Среди других разорительных фильмов 2016 года - Союзники Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (потери около $80 млн), Охотники за привидениями Пола Фига (минус $70 млн) и Алиса в Зазеркалье Джеймса Бобина (убыток около $70 млн)", - отмечает издание.

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