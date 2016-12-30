ГСЧС предупреждает о сильном ветре на юге и лавинах в Карпатах
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 30 декабря, ожидаются порывы ветра скоростью 17-22 м/с. Об этом со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Также в акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра до 25-30 м/с, высота волн может составлять 40-50 дм. На Азовском море возможны порывы ветра 19-24 м/с, высота волн - 15-25 дм.
Кроме того, по данным Укргидрометцентра, сегодня в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности.
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