ГСЧС предупреждает о сильном ветре на юге и лавинах в Карпатах

Порывы ветра 17-22 м/с сегодня возможны в четырех южных областях Украины. Также сильный ветер ожидается в акватории Черного и Азовского морей

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 30 декабря, ожидаются порывы ветра скоростью 17-22 м/с. Об этом со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Также в акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра до 25-30 м/с, высота волн может составлять 40-50 дм. На Азовском море возможны порывы ветра 19-24 м/с, высота волн - 15-25 дм.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, сегодня в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности.

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