В Италии умер создатель Киндер Сюрприза
30.12.2016 16:49
Уильям Салис проходил лечение от инсульта в больнице в северном итальянском городе Павия
Уильям Салис (фото - ЕРА)
Уильям Салис, который помог создать чрезвычайно популярные шоколадные яйца Киндер Сюрприз для детей, умер в Италии в четверг в возрасте 83. Об этом сообщает The Lokal.
Салис проходил лечение от инсульта в больнице в северном итальянском городе Павия.
Салиc присоединился к продовольственной группе Ферреро в 1960 году и стал правой рукой владельца компании - Микеле Ферреро, который изобрел шоколадную пасту Nutella.
За более, чем 40 лет Ферреро продал миллиарды "киндеров".
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