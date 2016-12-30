В Италии умер создатель Киндер Сюрприза

Уильям Салис проходил лечение от инсульта в больнице в северном итальянском городе Павия

Уильям Салис, который помог создать чрезвычайно популярные шоколадные яйца Киндер Сюрприз для детей, умер в Италии в четверг в возрасте 83. Об этом сообщает The Lokal.

Салис проходил лечение от инсульта в больнице в северном итальянском городе Павия.

Салиc присоединился к продовольственной группе Ферреро в 1960 году и стал правой рукой владельца компании - Микеле Ферреро, который изобрел шоколадную пасту Nutella.

За более, чем 40 лет Ферреро продал миллиарды "киндеров".

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