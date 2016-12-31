StopFake запустил газету в Донбассе для борьбы с пропагандой РФ
Команда проекта StopFake.org при поддержке посольства Великобритании в Украине запустила газету "Твое право знать". Тираж газеты составляет 101 тыс экземпляров, а распространять ее будут бесплатно по почтовым ящикам. Об этом сообщается на сайте проекта.
Первый номер ежемесячной газеты вышел 29 декабря.
"Твое право знать" выполняет две функции - просветительскую и информационную.
Фото: stopfake.org
"В наших публикациях мы будем говорить об основах медиаграмотности, расскажем, как отличить фейки от истинных новостей, каким СМИ можно доверять, опровергнем самые распространенные и свежие фейки российской пропаганды", - сообщил главный редактор газеты Алексей Ладыка.
Издание использует, среди прочего, материалы проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии.
Фото: stopfake.org
В каждом номере газеты будут также публиковаться интервью с журналистами, которые освещают события в Донбассе.
28 декабря крымскотатарский телеканал ATR начал получать финансирование из государственного бюджета Украины.
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