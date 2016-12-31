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StopFake запустил газету в Донбассе для борьбы с пропагандой РФ

31.12.2016 03:37
Газета будет освещать события в Донбассе и публиковать материалы о медиаграмотности
StopFake запустил газету в Донбассе для борьбы с пропагандой РФ

Команда проекта StopFake.org при поддержке посольства Великобритании в Украине запустила газету "Твое право знать". Тираж газеты составляет 101 тыс экземпляров, а распространять ее будут бесплатно по почтовым ящикам. Об этом сообщается на сайте проекта.

Первый номер ежемесячной газеты вышел 29 декабря.

"Твое право знать" выполняет две функции - просветительскую и информационную. 

Фото: stopfake.org

"В наших публикациях мы будем говорить об основах медиаграмотности, расскажем, как отличить фейки от истинных новостей, каким СМИ можно доверять, опровергнем самые распространенные и свежие фейки российской пропаганды", - сообщил главный редактор газеты Алексей Ладыка.

Издание использует, среди прочего, материалы проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии.


Фото: stopfake.org

В каждом номере газеты будут также публиковаться интервью с журналистами, которые освещают события в Донбассе.

28 декабря крымскотатарский телеканал ATR начал получать финансирование из государственного бюджета Украины. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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