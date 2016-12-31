Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе арестован

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве без права на внесение залога

В Одесской области суд взял под стражу без права внесения залога подозреваемого в убийстве женщины и двухлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области, передает УНИАН.



Подозреваемый в жестоком убийстве в Овидиополе взят под стражу вечером 30 декабря по ходатайству прокуратуры.



Досудебное расследование осуществляется по п.1, 2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.



29 декабря полиция сообщила, что в Овидиополе мужчина поджег частный дом после совершенного в нем двойного убийства. В доме были найдены обезглавленные тела 42-летней женщины и двухлетнего ребенка.



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