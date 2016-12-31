В новогоднюю ночь в стране будут работать 11 тыс правоохранителей

Сегодня ночью около десяти тысячи полицейских и тысяча нацгвардейцев будут охранять общественный порядок

В новогоднюю ночь в Украине будут обеспечивать правопорядок 11 тыс правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для охраны гражданской безопасности будет задействовано около 10 тысяч сотрудников полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии.



Отмечается, что по Украине запланировано проведение более тысячи массовых мероприятий при участии почти 750 тыс граждан.



Полиция просит не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

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