В новогоднюю ночь в стране будут работать 11 тыс правоохранителей
31.12.2016 12:58
Сегодня ночью около десяти тысячи полицейских и тысяча нацгвардейцев будут охранять общественный порядок
В новогоднюю ночь в Украине будут обеспечивать правопорядок 11 тыс правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Для охраны гражданской безопасности будет задействовано около 10 тысяч сотрудников полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии.
Отмечается, что по Украине запланировано проведение более тысячи массовых мероприятий при участии почти 750 тыс граждан.
Полиция просит не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.
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