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В новогоднюю ночь в стране будут работать 11 тыс правоохранителей

31.12.2016 12:58
Сегодня ночью около десяти тысячи полицейских и тысяча нацгвардейцев будут охранять общественный порядок
В новогоднюю ночь в стране будут работать 11 тыс правоохранителей

В новогоднюю ночь в Украине будут обеспечивать правопорядок 11 тыс правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для охраны гражданской безопасности будет задействовано около 10 тысяч сотрудников полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии.

Отмечается, что по Украине запланировано проведение более тысячи массовых мероприятий при участии почти 750 тыс граждан. 

Полиция просит не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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