Стал известен автор креативной концепции Евровидения-2017
Победителями отбора креативной концепции Евровидения-2017 стали два украинских агентства: Republique и Banda agency, которые объединились специально для проекта в компанию Гурт РЕ Дизайн. Об этом сообщает UA:Первый.
Концепцию выбрали среди 23 идей от 11 креативных агентств.
"Мы не привлекали мировые компании, которые базируются вне Украины. Для нас было принципиально важно пригласить к участию в отборе именно украинских профессионалов, чтоб по итогам года показать миру лучшую национальную разработку и идею", - пояснила исполнительный продюсер конкурса Виктория Романова.
Саму концепцию презентуют в январе.
В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы.
9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:07
-
вчера
16:28
-
вчера
09:00
-
вчера
14:22
-
вчера
15:39