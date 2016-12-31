Стал известен автор креативной концепции Евровидения-2017

В конкурсе-отборе креативной концепции участвовали 11 агентств, победила объединенная компания Republique и Banda agency

Победителями отбора креативной концепции Евровидения-2017 стали два украинских агентства: Republique и Banda agency, которые объединились специально для проекта в компанию Гурт РЕ Дизайн. Об этом сообщает UA:Первый.



Концепцию выбрали среди 23 идей от 11 креативных агентств.



"Мы не привлекали мировые компании, которые базируются вне Украины. Для нас было принципиально важно пригласить к участию в отборе именно украинских профессионалов, чтоб по итогам года показать миру лучшую национальную разработку и идею", - пояснила исполнительный продюсер конкурса Виктория Романова.

Саму концепцию презентуют в январе.

В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы.

9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.

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