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Самолет с украинскими туристами вылетел из Шарджи - посол

31.12.2016 21:12
Самолет с 109 украинскими туристами на борту около часа назад вылетел из Шарджи в Киев
Самолет с украинскими туристами вылетел из Шарджи - посол
Аэропорт Шарджи (фото - sharjahairport.ae)

Самолет со 109 пассажирами, которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, вылетел из Шарджи в Киев. Об этом сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, пишет Украинская правда.

По его данным, вылет состоялся около 20:30.

Ранее сообщалось, что украинские туристы уже трое суток находятся в аэропорту Шарджи в ОАЭ.

В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в аэропорту Шарджи МИД Украины открыл горячую линию - (044) 238 17 77.

Горячая линия также работает в консульстве Украины в Дубай - (00 9715) 649 439 56.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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