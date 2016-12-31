Самолет с украинскими туристами вылетел из Шарджи - посол
31.12.2016 21:12
Самолет с 109 украинскими туристами на борту около часа назад вылетел из Шарджи в Киев
Аэропорт Шарджи (фото - sharjahairport.ae)
Самолет со 109 пассажирами, которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, вылетел из Шарджи в Киев. Об этом сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, пишет Украинская правда.
По его данным, вылет состоялся около 20:30.
Ранее сообщалось, что украинские туристы уже трое суток находятся в аэропорту Шарджи в ОАЭ.
В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в аэропорту Шарджи МИД Украины открыл горячую линию - (044) 238 17 77.
Горячая линия также работает в консульстве Украины в Дубай - (00 9715) 649 439 56.
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