Украина отмечает день рождения Степана Бандеры

Факельные шествия прошли в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Славянске и других городах Украины

Украина отмечает день рождения украинского политического деятеля и идеолога национализма Степана Бандеры. Факельные шествия прошли в Киеве, Одессе, Хмельницком, Херсоне, Славянске и других городах.

В центре столицы собрались около 2 тыс участников шествия, сообщает Hromadske.

Киев (фото - скриншот видео)

"Мы должны чтить память Бандеры, потому что он учил бороться с внутренним и внешним врагом", - сказала одна из участниц шествия.

День рождения Бандеры отметили также в Одессе. Участие приняли более 100 человек, которые вышли с факелами, флагами и файерами. Активистов сопровождали сотрудники полиции, которые следят за порядком, передает Первый городской.

Во Льове в честь 108-й годовщины со дня рождения главы ОУН власти и жители города возложили цветы к памятнику Бандеры, также состоялась общая молитва и вече. Об этом сообщается на городском портале Львова.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Факельное шествие состоялось и в Славянске.

Мероприятия в честь празднования дня рождения Степана Бандеры прошли также в Хмельницке, Херсоне и Житомире.

9 августа 2016 года в Киеве официально появился проспект Степана Бандеры. С 9 августа вступило в силу решение о переименовании Московского проспекта.

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