Пациенту удалили из живота ножницы через 18 лет после операции
Врачи клиники во вьетнамской провинции Тхайнгуен 30 декабря удалили из живота 54-летнего местного жителя хирургические ножницы, забытые после операции, которую ему провели 18 лет назад. Этот случай описывает местное издание Tuoi Tre.
Посторонний предмет обнаружили случайно. Мужчина попал в автомобильную аварию и был госпитализирован. Ему сделали рентген - и выявили медицинский инструмент, располагавшийся в левой части его живота, рядом с толстой кишкой.
Пациент рассказал, что в июне 1998 года его оперировали, также из-за ДТП. Он не заметил ничего подозрительного и с тех пор к врачам не обращался. Лишь недавно его стали беспокоить рези в животе, которые он пытался снимать обезболивающими.
Хирурги после трехчасовой операции сообщили, что ржавые ручки забытых ножниц уже стали "прилипать" к внутренним органам.
Фото: tuoitrenews.vn
Определить виновных в казусе с ножницами крайне затруднительно, сообщили в клинике. Истории болезни и записи об операциях во Вьетнаме хранятся 15 лет.
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