В Лос-Анджелесе переделали надпись Hollywood в честь марихуаны

Подозреваемых пока нет, но если человека поймют, ему может быть предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом

В Лос-Анджелесе неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood таким образом, что в результате получилось Hollyweed, передает Reuters. Сленговое значение английского слова weed - "травка", марихуана.

Поверх двух букв O был наложен материал, похожий на брезент, таким образом, чтобы они читались как "e". На камерах виденаблюдения около 03:00 (13:00 мск) вблизи этого места был зафиксирован одетый в черное человек. Полиция предполагает, что именно он совершил это правонарушение.

Подозреваемых пока нет, однако если человек будет пойман, ему может быть предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом.

Знаменитый знак Hollywood привлекает туристов. Ранее они подходили к нему вплотную и делали фотографии, теперь его огородили забором, и подобраться к буквам стало затруднительно.

8 ноября легализацию марихуаны одобрили также Калифорния, Невада и Массачусетс. Аризона проголосовала против.

11 ноября в штате Мэн закончили подсчет голосов и объявили, что жители штата одобрили легализацию марихуаны.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.