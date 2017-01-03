Сегодня ночью можно будет увидеть пик метеоритного дождя

Над Землей с большой скоростью пройдет метеоритный поток Квадрантиды

В ночь с 3 на 4 декабря в небе можно будет увидеть уникальное явление - метеоритный дождь. Об этом сообщает Еспресо.

Над Землей с большой скоростью пройдет метеоритный поток Квадрантиды.

Метеорный поток наблюдается ежегодно с 28 декабря по 7 января. Ярко выраженный максимум приходится на 3 и 4 января. В это время в небе в час могут пролетать от 45 до 200 метеоров.

Как сообщают астрономы, условия для наблюдения за явлением будут благоприятными. Название Квадрантиды явление получило по месту пребывания на небосводе - в созвездии Настенного Квадранта, которое не включили в современной список международного астрономического союза.

9 августа сообщалось, что в 2016 году плотность метеорного потока Персеиды по сравнению с предыдущими годами увеличилась минимум в полтора раза.

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