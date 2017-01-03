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Нарисовать за 10 секунд: иллюстраторы приняли участие во флешмобе

03.01.2017 18:48
Художник-иллюстратор решил бросить вызов своим коллегам, попросив их нарисовать одного и того же персонажа трижды: за 10 минут, 1 минуту и 10 секунд
Нарисовать за 10 секунд: иллюстраторы приняли участие во флешмобе
Фото: boredpanda.com

Американский художник Марк Крилли предложил своим коллегам нарисовать одно и тоже изображение за 10 минут, 1 минуту и 10 секунд и выложить в Интернет. Работы участников флешмоба опубликованы на сайте Bored Panda.

"Всегда интересно посмотреть, сколько вы можете выжать из себя, а иногда и насколько быстро вы можете это сделать", - говорит Крилли. 






Фото: boredpanda.com

Вместе с рисунками авторы выкладывают видео в доказательство того, что все честно.


19 ноября 2016 года сообщалось, что оригинальный рисунок из комикса "Путешественники на Луне" серии "Приключения Тинтина" был продан на аукционе в Париже за €1,55 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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