Ученые обнаружили в теле человека новый орган

Исследователи из Университета Лимерика в Ирландии обнаружили у человека новый орган - брыжейку, который является частью пищеварительной системы

Исследователи из Университета Лимерика в Ирландии обнаружили в организме человека новый орган - брыжейка. Он является частью пищеварительной системы, но только сейчас ученые доказали, что это отдельный орган. Об этом пишет Новое время со ссылкой на Science Alert.

Недавние исследования профессора хирургии Кэлвина Коффи из Университета Лимерика показали, что на самом деле брыжейка не состоит из нескольких раздельных фрагментов, а представляет собой один непрерывный орган.

Врач подчеркнул, что изучение патологий брыжейки должно стать отдельным полем для медицинских работ так же, как сейчас отдельно изучаются гастроэнтерология и другие области знаний.

"Анатомическое описание, которое было дано более 100 лет назад, было неправильным. Этот орган далек от раздробленности. Это просто одна сплошная структура. Когда мы подойдем к брыжейке как к любому другому органу, мы можем классифицировать брюшные заболевания с точки зрения этого органа", - считает Кэлвин Коффи.

Профессор Коффи уточнил, что изучение брыжейки должно стать новой областью медицинской науки. Сообщается, что изменения в программу медицинских вузов США будут внесены уже в этом году. Новая классификация брыжейки как протяженного органа уже добавлена в один из самых авторитетных учебников - "Анатомию Грея".

Согласно представлениям ученых до этого открытия, брыжейка представлла собой состоящую из двух листков брюшины складку, посредством которой тонкая кишка прикреплена к задней стенке живота.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.