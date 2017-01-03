Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков Олеся

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков писателя Александра Олеся в Украину. Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя", - сообщил Цеголко.

Также Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине.

Ранее сегодня стало известно, что могила украинского писателя Александра Олеся на Ольшанском кладбище в Праге была раскопана, поскольку в ней собираются похоронить другого человека.

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