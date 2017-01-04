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Найдены подозреваемые в повреждении гипсового распятия в Умани

04.01.2017 01:30
Гипсовое распятие повредили 31 декабря; двум иностранцам 16 и 18 лет уже объявили о подозрении
Найдены подозреваемые в повреждении гипсового распятия в Умани
Фото: Максим Шило/Facebook

Полиция установила личности двух подозреваемых, которые накануне Нового года в Умани повредили гипсовое распятие Иисуса Христа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Это двое иностранцев 16 и 18 лет. Полиция обоснованно подозревает их в совершении этого преступления. Правоохранители устанавливают личность третьего причастного к инциденту.

Двоим уже объявлено о подозрении. Открыто уголовное дело по с. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения. За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В ночь на 21 декабря 2016 года группа неизвестных совершила нападение на храмовый комплекс на могиле Нахмана в Умани. Нападавшие выкрикивали антисемитские оскорбления, бросили свиную голову с начертанной на ней свастикой, разлили в помещении красную краску, напоминающую кровь, и распылили на верующих слезоточивый газ. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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