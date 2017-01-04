Найдены подозреваемые в повреждении гипсового распятия в Умани

Гипсовое распятие повредили 31 декабря; двум иностранцам 16 и 18 лет уже объявили о подозрении

Полиция установила личности двух подозреваемых, которые накануне Нового года в Умани повредили гипсовое распятие Иисуса Христа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Это двое иностранцев 16 и 18 лет. Полиция обоснованно подозревает их в совершении этого преступления. Правоохранители устанавливают личность третьего причастного к инциденту.



Двоим уже объявлено о подозрении. Открыто уголовное дело по с. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).



Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения. За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В ночь на 21 декабря 2016 года группа неизвестных совершила нападение на храмовый комплекс на могиле Нахмана в Умани. Нападавшие выкрикивали антисемитские оскорбления, бросили свиную голову с начертанной на ней свастикой, разлили в помещении красную краску, напоминающую кровь, и распылили на верующих слезоточивый газ.



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