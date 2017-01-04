Британские ученые определили главный тормоз мировой науки

Языковой барьер - вот то, что мешает консолидации усилий ученых планеты: большая часть научных работ издается не на английском языке

Подавляющее большинство научных публикаций - более двух третей - в мире выходит не на основном языке науки - английском, из-за чего эти работы не получают широкое распространение. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета, проанализировавшие тысячи научных работ и заключившие, что основной проблемой науки является языковой барьер.

Научный доклад, основанный на мета-анализе работ по зоологии, был опубликован в журнале PLOS Biology, кратко о нем пишет EurekAlert.

По данным ученых, из 75 тысяч проанализированных публикаций 35,6% не имеют английского перевода. 12,6% из этих работ написаны на испанском языке, каждая десятая - на португальском, еще 6% - на мандаринском, и 3% - на французском.

Нажмите, чтобы увеличить (каждый блок - это 50 научных работ):





"Языковые барьеры продолжают препятствовать глобальному обобщению и применению научных знаний", - делают выводы ученые Кембриджа.

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