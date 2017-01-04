Завтра в Киеве и центральных областях гололедица

По данным синоптиков, завтра в Киеве и центральных областях ожидается небольшой мокрый снег, местами сильный ветер, а также гололедица на дорогах

В четверг, 5 января, в Киеве и центральных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица. Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, гололедица на дорогах в центральных областях, в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях, а также в Крыму порывы ветра от 15 до 20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

В Киеве ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от -2° до -4°, днем от ​​0° до +2°.

В Госслужбе чрезвычайных ситуаций призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах.



Фото: скриншот

Ранее синоптики предупреждали, что 6-7 января в Украине ожидается резкое понижение температуры ночью и днем ​​от -11° до -16° (ночью 7 января от -14° до -19°, местами до -22°). На выходных также ожидается гололедица.

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