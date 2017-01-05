Ученые опровергают теорию о замедлении глобального потепления

Авторы исследования считают, что последние 20 лет адепты упомянутой теории недооценили роль темпов изменения средней температуры воды в мировом океане

Опубликовано еще одно исследование, авторы которого пытаются опровергнуть теорию о замедлении глобального потепления в последние 15 лет. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, передает Би-би-си.

Авторы научного труда настаивают, что последние два десятилетия адепты упомянутой теории в ходе исследований недооценивали роль темпов изменения средней температуры воды в мировом океане.

После перепроверки этих данных пауза в глобальном потеплении, замеченная другими учеными с 1998 по 2014 год, исчезает, утверждают авторы работы. Они уже не первые за последнее время, кто пытается доказать отсутствие "передышки" в глобальном потеплении.

Эту теорию уже подвергали сомнению сразу несколько других групп ученых. Самым известным стал доклад американского Национального управления океанических и атмосферных явлений (NOAA), опубликованный в прошлом году.

В том докладе основной акцент тоже был сделан на недооценке темпов изменения температуры воды в мировом океане. Эти темпы, по мнению ученых, были занижены вдвое.

Причиной случившегося NOAA назвало погрешность, появлявшуюся при замерах температуры воды с исследовательских судов. При изучении информации со специальных буев, позволяющих делать более точные измерения, картина резко меняется.

В итоге ученые пришли к выводу, что с учетом обновленных данных говорить о снижении темпов глобального потепления в начале XX века не стоит, так как на самом деле они почти не отличаются от ситуации 1950-1999 года.

Исследование NOAA стало объектом критики со стороны промышленников и политиков, считающих преувеличенной проблему глобального потепления. Однако выводы NOAA поддерживают и многие другие ученые, в том числе авторы нынешнего исследования.

По их мнению, данные о температуре воды в мировом океане действительно много лет подсчитывались неправильно, и специалисты NOAA никак не манипулировали данными, а, напротив, пытались исправить ситуацию.

Теория, согласно которой с 1998 по 2014 год темпы глобального потепления существенно снизились, впервые появилась в 2013 году. Ее автором стала Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Опубликованный группой доклад в следующие несколько лет набрал большую популярность. Теория о замедлении темпов глобального потепления по сравнению с ХХ веком стала после этого пользоваться большой поддержкой.

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