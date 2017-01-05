В Японии неизвестный освободил из бассейна четырех дельфинов

Город Тайцзи, в котором находится бассейн, известен жестокой традицией - ежегодной охотой на дельфинов

В центре Dolphin Base японского городка Тайцзи неизвестный порезал сетки, отделяющие бассейн для дельфинов от океана. В результате четверо животных покинули центр. Об этом сообщает ВВС.

Агентство напоминает, что город Тайцзи известен жестокой традицией - ежегодной охотой на дельфинов.

Впоследствии трое дельфинов сами вернулись. Еще один остается на свободе, но плавает неподалеку.

Центр выразил недовольство поступком неизвестного, который, по словам его работников, подверг дельфинов опасности.

Ежегодная охота на дельфинов и китов в Тайцзи, которая длится с сентября по март, часто провоцирует международную критику.

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