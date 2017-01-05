В конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции

В Украине в ближайшее время будет увеличен штат полиции за счет нового набора. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам в конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

Бушуев отметил, что участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, "которые отвечают определенным требованиям".

Кроме того, по его словам, в последнее время активно развиваются несколько направлений реформы полиции. В частности, реализация принципа "community policing" и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их особенностью является привлечение к работе на улицах как можно большего количества работников полиции и вывод их на улицы в небольших городах и селах.

Согласно соцопросу, реформу полиции успешной считают чуть больше четверти украинцев - 28%, неуспешной - 65%.

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