Еще в двух областях ограничили движение фур из-за непогоды

В Одесской и Николаевской области, а также в Херсоне власти ограничили движение грузовых автомобилей в связи с резким ухудшением погоды

В связи с резким понижением температуры 6 января движение для грузовых авто ограничено на территории Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения.

В ведомстве отметили, что информацию об резком ухудшении погоды в Одесской и Николаевской областях предоставили в Гидрометцентре.

"В связи с прогнозируемыми сложными погодными условиями со снегопадами с сильным ветром, снежными заносами и резким понижением температуры воздуха до -17°С, 6 января с 08:00 будет ограничено движение грузовых, тяжелогрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования", - сказано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Херсонской облгосадминистрации сообщила, что 6, 7 и 8 января в город ограничен въезд грузовых и крупногабаритных автомобилей.

"Для грузового транспорта на въезде в Херсон будет организован объезд, который будет перенаправлять грузовики к месту отстоя, чтобы переждать непогоду", - отметили в ведомстве.

4 января движение грузовых автомобилей ограничили на территории Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Ранее синоптики предупреждали, что 6-7 января в Украине ожидается резкое понижение температуры ночью и днем ​​от -11° до -16° (ночью 7 января от -14° до -19°, местами до -22°).

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