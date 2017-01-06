Новый год в поездах встретили почти 22 тыс человек - Укрзализныця

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в дороге были около ста поездов, которые перевозили почти 22 тысячи пассажиров

Почти 22 тысячи пассажиров встретили новый год в поездах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



В ночь с 31 декабря на 1 января в дороге были 21817 пассажиров. В эту ночь по маршруту ехали около ста поездов.



"Сюрпризом для путешественников во время поездки стали поздравления от поездной бригады и сладкие подарки", - говорится в сообщении.



На период новогодних праздников Укрзализныця дополнительно назначила 43 поезда и дополнительных рейса на самые популярные направления.



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