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Новый год в поездах встретили почти 22 тыс человек - Укрзализныця

06.01.2017 04:28
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в дороге были около ста поездов, которые перевозили почти 22 тысячи пассажиров
Новый год в поездах встретили почти 22 тыс человек - Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

Почти 22 тысячи пассажиров встретили новый год в поездах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. 

В ночь с 31 декабря на 1 января в дороге были 21817 пассажиров. В эту ночь по маршруту ехали около ста поездов. 

"Сюрпризом для путешественников во время поездки стали поздравления от поездной бригады и сладкие подарки", - говорится в сообщении. 

На период новогодних праздников Укрзализныця дополнительно назначила 43 поезда и дополнительных рейса на самые популярные направления. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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