В Украину идут морозы и снег: советы автомобилистам

Дорожные службы советуют водителям брать с собой термос, свечки и комплект теплой одежды, а также проверить техническое состояние машины

Метеорологи предупреждают, что 6 января в Украине резко похолодает, будут снегопады и гололед. Поэтому Управление безопасности дорожного движения призывает быть особо осторожными водителей.



Автомобилистов просят проверить комплектацию машины, ее техническое состояние и запас топлива.



"Не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячие напитки в термосе, запишите номера телефонов оперативных и аварийных служб. Кроме стандартных предметов, в сильные морозы не будут лишними комплект теплой одежды, фонарик на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечки, спички и небольшая лопата", - советуют водителям.



Также автомобилистов просят помогать друг другу на дороге.

Синоптики предупреждали, что 6-7 января в Украине ожидается резкое понижение температуры ночью и днем ​​от -11° до -16° (ночью 7 января от -14° до -19°, местами до -22°).

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