Непогода в Украине: потепления стоит ожидать не раньше 10 января

Как отмечают в Укргидрометцентре, 6-7 января из-за сильных снегопадов ожидается осложнение погодных условий в шести областях

Циклон, который принес в Украину резкое похолодание и сильные снегопады, уйдет 9 января 2017 года, а с 10 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Об этом сообщил сегодня на заседании межведомственного оперативного штаба директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Начиная с 10 января, будет постепенно повышаться температурный режим", - сказал он.

Кульбида отметил, что 6-7 января из-за сильных снегопадов ожидается осложнение погодных условий в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.

Читайте также: В Украину идут морозы и снег: советы автомобилистам

"Мы ожидаем наибольшее количество осадков в Одесской и Николаевской областях", - подчеркнул он.

По словам директора Укргидрометцентра, в ближайшие два дня в Одесской и Николаевской областях ожидается прирост снежного покрова 30-35 см, в Кировоградской - 25-30 см, в Черкасской, Полтавской и Сумской - 20-25 см, в Черниговской, Киевской, Винницкой - 14-19 см.

Как отметил Кульбида, на востоке и юго-востоке Украины температура воздуха составит около нуля, высока вероятность гололеда и налипания мокрого снега.

"Что касается западных и северных областей, продолжится снижение температуры. Ночью минимальная температура составит от -14 до -19, местами до -25 градусов", - сообщил он.

Читайте также: В Киеве из-за ожидающихся морозов повысят температуру отопления

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что в настоящее время для расчистки дорог уже задействовано более 900 единиц снегоуборочной техники и более 2 тысяч человек. Также развернуто более 3,5 тысяч пунктов обогрева.

По прогнозам синоптиков, в Украине 6-8 января будет наблюдаться ухудшение погодных условий. В результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской - до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы.

Также прогнозируется усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях - отложение гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

Читайте также: В Николаевской области ограничено движение фур из-за снегопадов

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.