Украина упростила доступ для лекарств с регистрацией в США и ЕС
В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах Запада. Об этом в своем Facebook сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало соответствующий приказ Минздрава, благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут "зайти" в Украину за 17 дней! Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Минздраве, ранее процедура регистрации длилась 1-2 года, если же производитель хотел ее упростить, в ход шли коррупционные схемы.
"Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей. Поэтому пациенты были ограничены в выборе лекарств", - подчеркивают в ведомстве.
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