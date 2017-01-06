В Одесской области из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт
В Одесской области по состоянию на 14:00 из-за непогоды без электроэнергии остались 41 населенный пункт в 10 районах. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.
В Арцизком районе обесточены 5 населенных пунктов; в Болградском - 2; в Измаильском - 6; в Килийском - 7; в Сиротском - 1; в Татарбунарском - 7; в Белгород-Днестровском -5; в Лиманском - 3 и в Раздельнянском - 1.
В Одесской ОГА отметили, что для восстановления электроснабжения работает 59 бригад и 68 единиц техники Одессаоблэнерго.
В ведомстве напомнили, что в области ограничено движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств, также запрещено движение автотранспорта на автомобильной дороге государственного значения М-15 Одесса-Рени на участке: км 84+000-км 306+149.
Всего в Одесской области работают - 85 единиц снегоуборочной и специальной техники.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период ухудшения погодных условий.
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