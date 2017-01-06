Порядок на Рождество будут охранять почти 16 тыс правоохранителей

Как отмечают в Нацполиции, более 4 млн украинцев примут участие в праздничных богослужениях в ночь с 6 на 7 января

Правопорядок в Украине на Рождество будут обеспечивать 15 тысяч полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечают правоохранители, в ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех регионах в 14 тысячах культовых сооружений пройдут рождественские богослужения, в которых, как ожидается, будут участвовать более 4 млн граждан.

"Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтные ситуации и не нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.

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