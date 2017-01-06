Патриарх Филарет желает Украине победы над агрессором и единства

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет желает украинцам победы над агрессором, мира и единства по случаю Рождества

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет желает украинцам победы над агрессором, мира и единства по случаю Рождества. Об этом говорится в рождественском послании Филарета, опубликованном на сайте УПЦ КП.

"Будем просить Его, чтобы Он простил все наши грехи, вольные и невольные; даровал Украине победу над агрессором; благословил Украинское государство и весь украинский народ в 2017 году; даровал нам мир, согласие, единство; чтобы мы руководствовались в жизни любовью к Богу и ближним, и к Украине", - сказано в послании.

"Украина празднует Рождество Христово в сложных условиях: на Донбассе идет война, наши лучшие сыновья и дочери умирают за свободу Украины, люди страдают. Церковь призывает верующих к терпению в страданиях. Но смысл земной жизни состоит не в терпении, а в праведности и благочестии, в любви друг к другу и в любви к Богу. Праведность - это свойство жизни человека, когда он сочувствует обездоленным и выполняет возложенные на него обязанности. Украина - миролюбивое государство. С нами правда, а там, где правда - там Бог, а где Бог - там всегда победа. Поэтому мы верим в нашу победу!", - подчеркнул Филарет

Патриарх поздравил с Рождеством всех украинцев в мире, президента Петра Порошенко, Верховную Раду, Кабинет Министров и Вооруженные Силы, которые защищают Украину.

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