В американском аквапарке умерла убившая тренера косатка
Самец косатки по кличке Тиликум, ставший печально известным после того, как убил женщину-тренера Дон Бранчоу, скончался в парке развлечений SeaWorld во флоридском Орландо в возрасте 36 лет. Об этом сообщает ВВС.
Помимо Бранчоу Тиликум также лишил жизни еще двух человек.
Этот самец косатки - крупного китообразного млекопитающего, принадлежащего семейству дельфиновых, появился на свет в водах Северной Атлантики неподалеку от берегов Исландии.
Руководство SeaWorld сообщило, что у животного в последние месяцы наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, однако не уточнило, какие именно.
Зоозащитники сняли о судьбе самца документальный фильм "Черный кит", основная мораль которого - китообразных не следует держать в океанариумах.
После гибели Бранчоу в феврале 2010 года выступления в океанариуме прервали на два дня.
Активисты из общества защиты животных PETA говорят, что неоднократно просили руководство SeaWorld не использовать в своих шоу китов, для которых самый большой бассейн океанариума - то же самое, что для человека ванна.
Администрация SeaWorld после инцидента пересмотрела правила безопасности и запретила людям находиться в воде вместе с китами.
Тем не менее, в феврале 2012 года пять дельфинов-косаток были признаны истцами в судебном процессе против флоридского аквапарка по делу о наделении их теми же конституционными гарантиями защиты от рабства, которыми обладают люди.
После негативного общественного резонанса руководство SeaWorld объявило об окончании программы по выращиванию косаток.
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