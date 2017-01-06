В американском аквапарке умерла убившая тренера косатка

Помимо женщины-тренера косатка Тиликум лишил жизни еще двух человек

Самец косатки по кличке Тиликум, ставший печально известным после того, как убил женщину-тренера Дон Бранчоу, скончался в парке развлечений SeaWorld во флоридском Орландо в возрасте 36 лет. Об этом сообщает ВВС.

Помимо Бранчоу Тиликум также лишил жизни еще двух человек.

Этот самец косатки - крупного китообразного млекопитающего, принадлежащего семейству дельфиновых, появился на свет в водах Северной Атлантики неподалеку от берегов Исландии.

Руководство SeaWorld сообщило, что у животного в последние месяцы наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, однако не уточнило, какие именно.

Зоозащитники сняли о судьбе самца документальный фильм "Черный кит", основная мораль которого - китообразных не следует держать в океанариумах.

После гибели Бранчоу в феврале 2010 года выступления в океанариуме прервали на два дня.

Активисты из общества защиты животных PETA говорят, что неоднократно просили руководство SeaWorld не использовать в своих шоу китов, для которых самый большой бассейн океанариума - то же самое, что для человека ванна.

Администрация SeaWorld после инцидента пересмотрела правила безопасности и запретила людям находиться в воде вместе с китами.

Тем не менее, в феврале 2012 года пять дельфинов-косаток были признаны истцами в судебном процессе против флоридского аквапарка по делу о наделении их теми же конституционными гарантиями защиты от рабства, которыми обладают люди.

После негативного общественного резонанса руководство SeaWorld объявило об окончании программы по выращиванию косаток.

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