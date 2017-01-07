На территории Украины открыли 3500 пунктов обогрева - ГСЧС
По Украине работают более 3500 пунктов обогрева. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин, передает пресс-служба ГСЧС.
За последние три дня в пункты обогрева обратились больше 20 тысяч человек. Также служба спасения развернула более ста мобильных пунктов.
За период с 4 по 6 января спасатели достали из снежных заносов 140 машин, в которых были 190 человек.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января. В частности, в Киеве увеличение снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.
По прогнозам, 9 января погода улучшится.
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