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На территории Украины открыли 3500 пунктов обогрева - ГСЧС

07.01.2017 08:58
За последние три дня в пункты обогрева ГСЧС обратись больше 20 тысяч человек, а спасатели достали из снежных заносов 140 машин
На территории Украины открыли 3500 пунктов обогрева - ГСЧС

По Украине работают более 3500 пунктов обогрева. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин, передает пресс-служба ГСЧС.

За последние три дня в пункты обогрева обратились больше 20 тысяч человек. Также служба спасения развернула более ста мобильных пунктов.

За период с 4 по 6 января спасатели достали из снежных заносов 140 машин, в которых были 190 человек. 

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января. В частности, в Киеве увеличение снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º. 

По прогнозам, 9 января погода улучшится.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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