В Николаевской области частично сняли ограничения для транспорта
В Николаевской области частично сняли ограничение на движения транспорта на автомобильных дорогах государственного и местного значения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Разрешен проезд легковым машинам и автомобилям пассажирских перевозок. Решение принято в связи с тем, что прекратились осадки и проведены работы, чтобы обеспечить проезд.
Ограничение движения грузовых транспортных средств продлили.
Водителям напоминают, что, учитывая вероятность ухудшения погоды, запрет для всех категорий транспорта могут возобновить.
Также ограничения сняли в Кировоградской области, кроме дороги Кировоград-Кривой Рог-Запорожье и Кировоград-Платоновое.
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