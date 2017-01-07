В Николаевской области частично сняли ограничения для транспорта

Для грузового транспорта все так же действует запрет на проезд по дорогам Николаевской области

В Николаевской области частично сняли ограничение на движения транспорта на автомобильных дорогах государственного и местного значения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Разрешен проезд легковым машинам и автомобилям пассажирских перевозок. Решение принято в связи с тем, что прекратились осадки и проведены работы, чтобы обеспечить проезд.



Ограничение движения грузовых транспортных средств продлили.



Водителям напоминают, что, учитывая вероятность ухудшения погоды, запрет для всех категорий транспорта могут возобновить.



Также ограничения сняли в Кировоградской области, кроме дороги Кировоград-Кривой Рог-Запорожье и Кировоград-Платоновое.

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