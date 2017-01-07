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В Николаевской области частично сняли ограничения для транспорта

07.01.2017 12:40
Для грузового транспорта все так же действует запрет на проезд по дорогам Николаевской области
В Николаевской области частично сняли ограничения для транспорта
Фото: ГСЧС

В Николаевской области частично сняли ограничение на движения транспорта на автомобильных дорогах государственного и местного значения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Разрешен проезд легковым машинам и автомобилям пассажирских перевозок. Решение принято в связи с тем, что прекратились осадки и проведены работы, чтобы обеспечить проезд. 

Ограничение движения грузовых транспортных средств продлили. 

Водителям напоминают, что, учитывая вероятность ухудшения погоды, запрет для всех категорий транспорта могут возобновить. 

Также ограничения сняли в Кировоградской области, кроме дороги Кировоград-Кривой Рог-Запорожье и Кировоград-Платоновое.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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