Аэропорт Борисполь отменил два утренних рейса в Стамбул
Международный аэропорт Борисполь отменил два пассажирских авиарейса в Стамбул, которые должны были вылететь утром 7 января 2017 года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Речь идет о рейсах PS 9558 (Международные авиалинии Украины, отправление - 10:45) и TK 458 (Turkish Airlines, отправление - 10:45).
Также было отменено прибытие четырех рейсов из Стамбула (два в 08:00 и два в 09:15) и четырех внутренних рейсов - одного из Запорожья (07:40) и трех из Днепра (08:00).
6 января и.о. гендиректора Борисполя Евгений Дыхне в эфире телеканала 112 Украина сообщил, что аэропорт Стамбула прекратил свою работу на ближайшее время в связи с погодными условиями. Также были отменены вечерние и утренние вылеты авиакомпании Turkish Airlines.
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Ранее администрация Борисполя предупредила пассажиров о возможных задержках внутренних авиарейсов из-за критических погодных условий.
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