Аэропорт Борисполь отменил два утренних рейса в Стамбул

Также отменено прибытие четырех рейсов из Стамбула, трех из Днепра и одного из Запорожья. Ранее сообщалось о задержках внутренних рейсов из-за погоды

Международный аэропорт Борисполь отменил два пассажирских авиарейса в Стамбул, которые должны были вылететь утром 7 января 2017 года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Речь идет о рейсах PS 9558 (Международные авиалинии Украины, отправление - 10:45) и TK 458 (Turkish Airlines, отправление - 10:45).

Также было отменено прибытие четырех рейсов из Стамбула (два в 08:00 и два в 09:15) и четырех внутренних рейсов - одного из Запорожья (07:40) и трех из Днепра (08:00).

6 января и.о. гендиректора Борисполя Евгений Дыхне в эфире телеканала 112 Украина сообщил, что аэропорт Стамбула прекратил свою работу на ближайшее время в связи с погодными условиями. Также были отменены вечерние и утренние вылеты авиакомпании Turkish Airlines.

Читайте также: Самолет с украинскими туристами вылетел из Шарджи - посол

Ранее администрация Борисполя предупредила пассажиров о возможных задержках внутренних авиарейсов из-за критических погодных условий.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.