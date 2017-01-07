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На трассе Одесса-Рени в пробке застряли около 70 человек

07.01.2017 13:45
На дороге застряли около 35 машин, водителей и пассажиров пока разместили в детсаду в ближайшем селе и на заправке
На трассе Одесса-Рени в пробке застряли около 70 человек
Фото: ДСНС України/Facebook

Около села Кирнички Измаильского района на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени в пробке стоят около 35 автомобилей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Причиной пробки являются переметы дороги. 

На трассе застряли около 70 человек: 40 разместили в детском саду в селе Кирнички и еще 20 на заправке. 

ГСЧС сообщает, что в Одесской области ликвидировали пять пробок, для чего привлекли 144 единицы техники и 190 человек личного состава. 

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