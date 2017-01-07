На трассе Одесса-Рени в пробке застряли около 70 человек
07.01.2017 13:45
На дороге застряли около 35 машин, водителей и пассажиров пока разместили в детсаду в ближайшем селе и на заправке
Фото: ДСНС України/Facebook
Около села Кирнички Измаильского района на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени в пробке стоят около 35 автомобилей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Причиной пробки являются переметы дороги.
На трассе застряли около 70 человек: 40 разместили в детском саду в селе Кирнички и еще 20 на заправке.
ГСЧС сообщает, что в Одесской области ликвидировали пять пробок, для чего привлекли 144 единицы техники и 190 человек личного состава.
Читайте также: На Одесщине из-за плохой погоды в пробках застряли 60 автомобилей
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:23
-
вчера
16:28
-
вчера
14:09
-
вчера
13:35
-
вчера
13:46
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров