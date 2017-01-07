Все дороги Одесской области перекрыты до утра 8 января - ОГА

Без электроснабжения остаются 28 населенных пунктов области. В то же время спасателям удалось вызволить из снежного плена 386 автомобилей

Все дороги общего пользования Одесской области, кроме трассы М-05 Киев - Одесса, перекрыты для движения автотранспорта до 09:00 8 января 2017 года. Об этом сообщается на странице Одесской облгосадминистрации в Facebook.

"Владельцам автостанций области дано поручение об остановке отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования", - говорится в сообщении.

Сейчас к ликвидации последствий непогоды на территории области привлечены 297 единиц техники и 300 работников.

Без электроснабжения остаются 28 населенных пунктов, над его восстановлением работает Одессаоблэнерго.

В области развернуты 47 пунктов обогрева - 42 стационарных и пять мобильных. Из снежного плена спасены 386 автомобилей.

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Как сообщают в ОГА, в течение суток 7 января в Одессе и Одесской области сохранится сильная метель, снежные заносы, на дорогах - снежный накат. Видимость во время осадков не превышает 100-500 м. Ветер северный 19-24 м/с, ночью порывы 25-28 м/с.

В администрации также призывают жителей Одессы и области не выезжать на автомобилях и ограничить передвижение в период непогоды, а также не оставлять свои автомобили на трамвайных полотнах и на дорогах.

Ранее сообщалось о том, что около села Кирнички Измаильского района на автодороге Одесса-Рени из-за снежных заносов в пробке стоят около 35 автомобилей.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине с 6 по 8 января. В частности, в Киеве увеличение снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение температуры - до 15-18 градусов мороза.



По всей Украине работают более 3500 пунктов обогрева.

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