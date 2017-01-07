Закрыты все автодороги Николаевской и Кировоградской областей
07.01.2017 20:20
Укравтодор временно ограничил движение для всех категорий транспорта на всех автодорогах в Кировоградской и Николаевской областях
Фото: ЕРА
В связи с ухудшением погодных условий, с целью недопущения заторов в движении и расчистки дорог от снега закрыты все автодороги Кировоградской и Николаевской областей. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
В ведомстве отмечают, что с 17:00 7 января временно ограничено движение для всех категорий транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения в Николаевской области. В Кировоградской области введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на автодорогах области государственного и местного значения.
"Просим пользователей дорог воздержаться от поездок в направлении Кировоградской и Николаевской областей до окончания непогоды и предоставлять приоритет движению дорожной техники для расчистки пути", - отмечают в Укравтодоре.
В Днепропетровской области закрыто движение на автодороге Н-23 от Кривого Рога до админграницы Кировоградской области.
Ранее были перекрыты до 09:00 8 января 2017 года все дороги общего пользования Одесской области, кроме трассы М-05 Киев - Одесса.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:23
-
вчера
16:28
-
вчера
14:09
-
вчера
13:35
-
вчера
13:46
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров