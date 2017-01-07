Закрыты все автодороги Николаевской и Кировоградской областей

В ведомстве отмечают, что с 17:00 7 января временно ограничено движение для всех категорий транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения в Николаевской области. В Кировоградской области введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на автодорогах области государственного и местного значения.





"Просим пользователей дорог воздержаться от поездок в направлении Кировоградской и Николаевской областей до окончания непогоды и предоставлять приоритет движению дорожной техники для расчистки пути", - отмечают в Укравтодоре.