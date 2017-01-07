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В Приморском районе Одессы без тепла остаются 35 домов - ГСЧС

07.01.2017 21:16
В Приморском районе Одессы без тепла остаются 35 домов, на ликвидации аварии работают несколько аварийных бригад
В Приморском районе Одессы без тепла остаются 35 домов - ГСЧС
Николай Чечеткин
В Приморском районе Одессы без тепла остаются 35 жилых домов. Об этом заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко глава Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, для ликвидации аварии в Одессе задействовано несколько аварийных бригад.

Глава ГСЧС также сообщил, что на дороги местного значения для очистки от снега по всей Украине выведено три с половиной тысячи единиц спецтехники, а региональные штабы работают круглосуточно.

Ранее Укравтодор временно закрыл для всех видов транспорта все автодороги Кировоградской и Николаевской областей. Также были перекрыты до 09:00 8 января 2017 года все дороги общего пользования Одесской области, кроме трассы М-05 Киев - Одесса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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