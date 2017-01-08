В оккупированном Луганске не хватает лекарств от гриппа и ОРВИ

Луганчане жалуются на дефицит препаратов от гриппа и ОРВИ в городе

В оккупированном Луганске в аптеках не хватает противовирусных лекарственных средств. Об этом сегодня ЛІГА.net сообщила местная жительница Светлана.

"В аптеках особенно сейчас с учетом увеличения количества больных ОРВИ и гриппом нет элементарного: найти обычный парацетамол в капсулах сложно, а о таких препаратов как фармацитрон или терафлю я вообще забыла", - отметила она.

По ее словам, в аптеках большинство лекарств российского производства, но они чаще всего просрочены.

"Практически эти лекарства не эффективны, нужно выпить две, а иногда и три таблетки, чтобы бы они хоть как-то помогли. Это касается и обычного парацетомола, который стоит 30 рублей. Амброксол вообще никакой. Купила его тут и потом вылила. Ребенку вообще не помог", - сказала Светлана.

Она добавила, что, например, арбидол стоит около 300 рублей, протефлазид -130 рублей, амизон -280 рублей, жаропонижающий нурофен - 280 грн.

"Хлорофиллипт в таблетках в количестве 20 штук -130 рублей, когда в Украине - 28 грн за 40 шт. Почувствуйте разницу. Если бы не муж, который привозит запасы лекарств из Украины, вообще не знаю, чтобы я делала", - сказала Светлана.

Луганчанка уточнила, что такое лекарство как анальдим в свечах вообще исчезло.

По информации ЛІГА.net, в городе есть аптека закрытого типа, где украинские лекарства можно приобрести только по звонку или рекомендации. Там цены на лекарства 1:1.

"Мы стараемся вообще не болеть тут, потому что это просто кошмар. Все мои знакомые привозят лекарства из Украины", - подчеркнула Светлана.

11 ноября сообщалось, что в оккупированном Донбассе задерживают выплаты зарплат и пенсий.

28 ноября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что проект Новороссия в Кремле закрыт.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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