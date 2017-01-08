Во Львове на рейс не вышло 80% автобусов
Во Львове сегодня, 8 января, не выехали на рейсы 413 из 502 автобусов. Об этом сообщает общественное объединение За качественный транспорт на своей странице в Facebook.
По состоянию на 09:00-09:30 8 января во Львове на 19 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов.
Средний показатель количества автобусов по всем АТП: 18,4% от необходимого количества.
На 13:00 7 января на маршрутах работало 163 автобуса вместо 427 запланированных.
Киевская областная администрация планирует ввести ограничения для проезда грузовиков по дорогам государственного значения, если не остановится снегопад.
В Киеве сегодня ночью в результате непогоды снег убирали 248 единиц техники. Периодически снегоуборочная и вспомогательная техники ломалась из-за сильных морозов.
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