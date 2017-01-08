Укрзализныця: из-за непогоды поезда прибывают с опозданием

Шесть поездов из-за снегопадов не вкладывались в график

В Украине в связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Сейчас железнодорожники прилагают усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию ​​по графику. Все пассажиры железной дороги гарантированно будут доставлены к месту назначения", - отметили в пресс-службе.

В частности, по оперативной информации, по состоянию на 13:00 с опозданием менее чем на 30 минут курсировали поезда: №123 Константиновка - Киев, №147 Одесса - Киев, №764 Одесса - Дарница, №59 Харьков - Одесса и №641 Кишинев - Одесса. Поезд №146 Измаил - Киев пока курсирует с опозданием 1 час 39 минут.

"Укрзализныця приносит извинения пассажирам за возможные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Вследствие перемещения в Украину активного циклона с Черного моря сегодня, 8 января ожидаются, сложные погодные условия.

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