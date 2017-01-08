Жители Земли в 2022 году увидят рождение новой звезды

Вспышку от столкновения можно будет наблюдать в направлении созвездия Лебедя

В 2022 году можно будет увидеть на ночном небосводе рождение новой звезды. Об этом сообщает Naked Science.

Новое небесное тело появилось в результате столкновения двух звезд KIC 9832227, произошедшего еще в третьем веке нашей эры.

Чтобы свет от вспышки добрался до Земли, потребовалось около 1,8 тысячи лет.

Cогласно результатам исследования американского астронома Ларри Молнара , вспышку от столкновения можно будет наблюдать в направлении созвездия Лебедя.

Она может оказаться настолько сильной, что на несколько дней станет одним из самых ярких объектов на небе.

4 января сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство NASA заявило о запуске новой миссии под названием IXPE, которая займется изучением высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.

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