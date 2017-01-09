Астрономы наблюдали падение комет на далекую звезду
09.01.2017 10:49
Пик активности приходится на ранний, тинейджерский возраст звезды, сказала астроном Кэрол Грейди
Фото: naked-science
Космический телескоп Hubble зафиксировал падение экзокомет в атмосферу молодой звезды HD 172555, расположенной в 95 световых годах от Земли. Об этом сообщает Naked Science.
"Звезда была окружена довольно плотным газопылевым облаком, которое скрывало их. HD 172555 стала третьей далекой звездной системой, в которой обнаружены экзокометы - и все они весьма молоды, менее 40 млн лет", - отмечается в сообщении.
"То, что мы видим такие падающие на звезду кометы и в Солнечной системе, и в трех далеких звездных системах, означает, что это вполне обычное дело. Пик такой активности приходится на ранний, "тинейджерский" возраст звезды. Наблюдая ее, мы можем видеть то, что происходило в те годы с нашей Солнечной", - сказала астроном Кэрол Грейди.
Звезда HD 172555 относится к движущейся группе звезд Беты Живописца, и несколько предыдущих наблюдений экзокомет были также сделаны на участниках этой группы, в том числе и самой Беты Живописца.
"Звезда была окружена довольно плотным газопылевым облаком, которое скрывало их. HD 172555 стала третьей далекой звездной системой, в которой обнаружены экзокометы - и все они весьма молоды, менее 40 млн лет", - отмечается в сообщении.
"То, что мы видим такие падающие на звезду кометы и в Солнечной системе, и в трех далеких звездных системах, означает, что это вполне обычное дело. Пик такой активности приходится на ранний, "тинейджерский" возраст звезды. Наблюдая ее, мы можем видеть то, что происходило в те годы с нашей Солнечной", - сказала астроном Кэрол Грейди.
Звезда HD 172555 относится к движущейся группе звезд Беты Живописца, и несколько предыдущих наблюдений экзокомет были также сделаны на участниках этой группы, в том числе и самой Беты Живописца.
По мнению астрономов, падение комет на HD 172555 может указывать на наличие в ее системе пока неизвестной планеты-гиганта, притяжение которой нарушает траектории движения комет.
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