Астрономы наблюдали падение комет на далекую звезду



8 января 8 января сообщалось , что в 2022 году можно будет увидеть на ночном небосводе рождение новой звезды.





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По мнению астрономов, падение комет на HD 172555 может указывать на наличие в ее системе пока неизвестной планеты-гиганта, притяжение которой нарушает траектории движения комет.