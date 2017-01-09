Лицом Maybelline впервые в истории марки стал мужчина
09.01.2017 17:07
Американский бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot
Мэнни Гутьеррес (фото - pbs.twimg.com)
Американский бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес впервые в истории компании стал лицом косметики Maybelline, сообщает The Guardian.
Мэнни будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot. Свой блог на YouTube Гутьеррес завел в 2014 году и на данный момент на его канал, в котором выкладываются обучающие видео о макияже, подписаны более двух миллионов человек. Блогер выступает за права мужчин пользоваться косметикой и является открытым геем.
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