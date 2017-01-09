USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Лицом Maybelline впервые в истории марки стал мужчина

09.01.2017 17:07
Американский бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot
Лицом Maybelline впервые в истории марки стал мужчина
Мэнни Гутьеррес (фото - pbs.twimg.com)

Американский бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес впервые в истории компании стал лицом косметики Maybelline, сообщает The Guardian.

Мэнни будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot. Свой блог на YouTube Гутьеррес завел в 2014 году и на данный момент на его канал, в котором выкладываются обучающие видео о макияже, подписаны более двух миллионов человек. Блогер выступает за права мужчин пользоваться косметикой и является открытым геем.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 