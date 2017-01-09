Hubble нашел атакующие молодую звезду кометы-"камикадзе"

Орбитальная обсерватория Hubble получила фото молодой звезды HD 172555, указывающие на присутствие целого "роя" комет, движущихся в сторону светила

Орбитальная обсерватория Hubble получила необычные фотографии молодой звезды HD 172555 в созвездии Павлина, которые указали на присутствие целого "роя" комет, движущихся в сторону светила и периодически сталкивающихся с ним, передает Укринформ со ссылкой на сайт космического телескопа.

"Как показывают снимки с Hubble, эти объекты выглядят и движутся, как кометы Кройца в Солнечной системе, периодически сгорающие при сближении с Солнцем. Тем не менее, пока мы не знаем их состава, мы не можем говорить, что это кометы. Нужны дополнительные наблюдения для того, чтобы понять, являются ли они каменистыми небесными телами, как астероиды, или ледяными, как кометы", - заявила Кэрол Грэди из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде (США), сообщает сайт космического телескопа.

Грэди и ее коллеги совершили это открытие, наблюдая при помощи инструментов Hubble и ряда других телескопов NASA за недавно открытой звездной системой HD 172555, которая считается одной из самых необычных "соседок" Солнца, найденных астрономами в последние годы.

Эта звездная система, как рассказывает Грэди, является младенцем по космическим меркам - она родилась примерно 23 миллиона лет назад, и в ней еще не завершились процессы формирования планет и малых небесных тел. Она удалена от Земли всего на 95 световых лет, что позволяет ученым изучать самые мельчайшие детали этой новорожденной "звездной семьи".

Главной причиной того, почему HD 172555 интересует астрономов, является то, что в 2009 году телескоп Spitzer обнаружил возможные намеки на то, что недавно в окрестностях данной звезды произошло "планетное ДТП". Два небольших зародыша планет размером с Меркурий столкнулись друг с другом, в результате чего один из них был разрушен, а второй - почти полностью испарился.

Помимо обломков и облака раскаленного газа, возникшего после столкновения планет, ученые относительно недавно нашли в окрестностях HD 172555 большое количество комет, обнаружив следы нетипичных для звезды элементов - кальция - в ее спектре. Это открытие заставило ученых из NASA проверить, действительно ли существуют эти кометы, используя Hubble.

Для этого Грэди и ее коллеги проанализировали ультрафиолетовую часть спектра HD 172555, пытаясь найти следы других "кометных" элементов и измерить скорость движения их носителей, ориентируясь на красное смещение их линий. Как оказалось, они действительно существуют, и при этом движутся с очень высокой скоростью - 580 тысяч километров в час - в сторону звезды.

Как полагают ученые, оба этих открытия говорят о том, что Hubble увидел облачко из газа, возникшее на месте разорванной и растопленной HD 172555 кометы, чьи останки продолжают движение в сторону звезды.

Пока не понятно, является ли этот объект аналогом комет Кройца, так называемых "солнцецарапающих комет", сближающихся с Солнцем на минимально возможные расстояния и периодически сгорающие в его атмосфере, или же обычным астероидом, который был выброшен в сторону HD 172555 в результате столкновения зародышей планет.

Ученые проверят обе этих гипотезы в ходе дальнейших наблюдений, для чего они попытаются найти следы водорода и кислорода в спектре разрушенной кометы, которые укажут или опровергнут наличие воды в комете или астероиде-"камикадзе". Если существование комет подтвердится, то тогда ученые попытаются найти невидимую для нас планету-гигант, которая должна "дирижировать" их движением.

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