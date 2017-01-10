Киевская область намерена ограничить въезд фур из-за снегопада

Киевская ОГА призывала водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области

Киевская областная государственная администрация намерена ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта 10 января в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Киевская областная государственная администрация призывает водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области, поскольку в случае продолжения снегопада будет введено ограничение для проезда грузовиков по дорогам государственного значения", - сказано в нем.

Председатель администрации Александр Горган также призвал жителей области быть внимательными и осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться частными авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

Ранее сообщалось, что спасатели ГСЧС с 4 января ее подразделения высвободили из снежных заносов 1 776 автомобилей, в которых находились 4 444 человека.

Во вторник в Украине сохранится преимущественно пасмурная и снежная погода.

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