ВНО-2017: сегодня стартовала регистрация на пробное тестирование

Зарегистрироваться можно до 31 января на сайтах региональных центров оценивания качества образования. За участие в пробном ВНО нужно платить

В Украине сегодня, 10 января 2017 года, стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание этого года. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).



Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно до 31 января на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

"Каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля - по украинскому языку и литературе, а 8 апреля - по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в УЦОКО, участие в пробном ВНО платное, его стоимость определяют региональные центры.

Более подробную информацию о проведении пробного тестирования можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

ВНО-2017 пройдет с 23 мая по 16 июня, срок подачи документов для участия - с 6 февраля по 17 марта. Участник ВНО может пройти тестирование по не более чем четырем предметам (один из них обязательный - украинский язык и литература).

Ранее в Министерстве образования и науки Украины сообщили о том, что в 2017 году стипендию будут получать студенты, занявшие высокие места в составленном вузами рейтинге.

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