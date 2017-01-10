Убытки мировой экономики от курения достигают $1 трлн - доклад

К 2030 году количество смертей потребителей табака возрастет до восьми миллионов ежегодно, утверждает Всемирная организация здравоохранения

Курение ежегодно стоит мировой экономике около $1 трлн. Такая цифра называется в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США, кратко о нем пишет агентство Reuters.

По данным медиков, число смертей от табакокурения к 2030 году увеличится на треть. Сейчас в год умирает около 6 млн курильщиков - медики связывают такие смерти с курением. Через 13 лет это количество вырастет до 8 млн смертей в год, при этом 80% из них произойдут в странах с низким и средним уровнями доходов населения.

Называя цифру в $1 трлн, группа из более 70 экспертов говорит о расходах на здравоохранение и потерю производительности.

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Как говорится в 688-страничном докладе, несмотря на уменьшение числа курильщиков, общее число потребителей табака в мире постоянно растет. Это, полагают аналитики, является следствием недостаточно активной борьбы властей стран с потреблением табака населением: за 2013-2014 годы правительства выделили на табачный контроль менее $1 млрд.

В качестве примера образцового отношения к проблеме в отчете называется Австралия, где приняты запрещающие курение на остановках и в общественных местах законы, а также установлены высокие налоги на продажу сигарет.

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