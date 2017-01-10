5% топ-чиновников помогли армии в ответ на призыв волонтеров

Подавляющее большинство политиков и чиновников проигнорировали письменные обращения волонтеров, несмотря обязывающее их это делать законодательство

Только пятая часть чиновников, которым волонтеры направили открытые письма с призывом помочь Вооруженным Силам Украины средствами или другими способами, откликнулись на публичное обращение, а помогли лишь трое. Об этом говорится в сообщении волонтерской группы Вернись живым в Facebook.

"Ровно два месяца назад мы написали первые 10 писем наиболее состоятельным чиновникам, предложив им передать часть задекларированного состояния на нужды армии. По состоянию на сегодня письма направлены 56 декларантам, среди которых самые богатые депутаты различных фракций и групп, министры, мэры городов, руководители обладминистраций, прокуроры и даже судьи", - говорится в сообщении.

По словам волонтеров, из этого числа получателей прислали ответы 11 человек, а помощь оказали трое, перечислив средства, передав тепловизор и обеспечив проект "Броня" 60 планшетами.

"Подавляющее большинство топ-чиновников не имеет желания даже формально отвечать на обращения, несмотря законодательство, обязывающее их это делать", - отметили в фонде.

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Осенью 2016 года волонтеры НГО Вернись живым после обнародования электронных деклараций украинских политиков и чиновников направили письма-обращения тем из них, чье состояние "откровенно поразило страну". Декларантам предложили помочь ВСУ частью их наличных средств, или же предоставив для продажи на открытом аукционе одну из ценных вещей, фигурирующих в обнародованных декларациях.

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