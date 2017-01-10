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В Швейцарии школьниц-мусульманок обязали плавать с мальчиками

10.01.2017 15:14
ЕСПЧ постановил, что решение властей Швейцарии отправлять девочек-мусульманок на уроки плавания вместе с мальчиками не нарушает религиозные права
В Швейцарии школьниц-мусульманок обязали плавать с мальчиками
Фото: EPA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что решение властей Швейцарии отправлять девочек-мусульманок на уроки плавания вместе с мальчиками не нарушает религиозные права школьниц, передает Би-би-си.

Рассмотрев жалобу, суд счел, что власти страны имеют полное право требовать неукоснительного выполнения школьной программы ради успешной интеграции детей в швейцарское общество.

ЕСПЧ постановил, что хотя такие требования и можно расценить как определенное вмешательство в свободу вероисповедания, но все же они не образуют сколько-нибудь серьезного нарушения этой свободы.

В решении суда говорится, что швейцарские власти действовали в рамках закона, направленного на защиту учеников иностранного происхождения от общественной изоляции.

Жалоба была подана в суд двумя гражданами Швейцарии турецкого происхождения, которые отказались посылать дочерей на обязательные школьные уроки плавания, на которых занимаются и мальчики.

Власти Швейцарии заявили, что от таких уроков плавания действительно можно отказаться по религиозным соображениям, но только в случае, если девочки уже достигли возраста полового созревания, чего в этом случае не было.

В результате в 2010 году родителей, отказавшихся отправлять дочерей на такие уроки, оштрафовали примерно на 1,3 тысячи евро за нарушение родительских обязанностей. После этого родители и обратились в ЕСПЧ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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